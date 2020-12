F1: Callum Ilott nomeado piloto de testes da Ferrari para 2021

O segundo classificado da Fórmula 2 e piloto da Ferrari Driver Academy, Callum Ilott vai ser piloto de testes da Ferrari em 2021.

O piloto de 22 anos, que terminou em oitavo lugar no teste de final de temporada, com a Alfa Romeo, no traçado de Yas Marina esta semana, depois de falhar o triunfo no campeonato de Fórmula 2, que foi para as mãos de Mick Schumacher. O jovem piloto britânico terminou 2020 com três vitórias e cinco pódios na F2, levando a luta pelo título até à última corrida no Bahrein: “Estou muito satisfeito por me juntar à Scuderia Ferrari como piloto de testes a partir do próximo ano. Estou ansioso por contribuir para o trabalho que a equipa faz dentro e fora da pista, e para todas as coisas novas que posso aprender assumindo este novo e excitante desafio. Darei tudo de mim para fazer um bom trabalho e ganhar tanta experiência quanto possível para continuar a progredir como piloto. Gostaria de agradecer à Ferrari Driver Academy e à Scuderia Ferrari por esta grande oportunidade e pelo seu apoio. Tem sido uma honra fazer parte do seu programa durante os últimos três anos e tenho o prazer de continuar a nossa viagem juntos” disse Ilott, que chegou a estar ligado a lugares na Haas e Alfa Romeo, antes das respetivas equipas confirmarem os pilotos para 2021. O piloto britânico chegou a estar previsto rodar no primeiro treino livre de Nurburgring, mas a sessão foi cancelada devido ao forte nevoeiro. Antes, testou um Ferrari de 2018 em Fiorano. Em 2021 vai ajudar e apoiar os pilotos da equipa, Charles Leclerc e Carlos Sainz.