F1: Callum Ilott à espreita de uma oportunidade… | AutoSport

No passado, muitos pilotos ansiavam poder pertencer ao programa de jovens pilotos da Red Bull, mas hoje em dia, tendo em conta tudo o que se vem passando ao longo dos anos, muitos já sabem que ao contrário de outras ‘academias’, ali é oitenta, ou…oito.

Vejamos o exemplo de Callum Ilott, que agora faz parte da Academia de Pilotos da Ferrrari, tendo anteriormente estado no programa da Red Bull Racing. Mas esteve lá apenas um ano.

Ao princípio, Helmut Marko viu-lhe potencial, mas como bem sabemos, o entusiasmo de Marko esmorece depressa, ficando sempre a sensação de estar sempre à procura de Vettel (s) ou Verstappen (s). E esses aparecem um a cada 20 anos, e é se for…

Para Callum Illott, o formato do programa. “não funciona com toda a gente. Todos são diferentes” e por isso foi para a Ferrari, onde já está na linha de correr com os italianos em Le Mans. Sabe que uma oportunidade na F1 com a Ferrari, será provavelmente muito difícil nos próximos anos, devido a Charles Leclerc e Carlos Sainz, mas parece que Illot sabe ser paciente. Terminou em segundo lugar na Fórmula 2 no ano passado, e foi colocado no ‘banco de suplentes’ na Alfa Romeo. Mick Schumacher, seu colega, e membro da Academia de Pilotos da Ferrari e principal rival do título de F2 do ano passado, já está a correr na F1 pela Haas, mas para Illot saber esperar é uma virtude. E ter esperança também, pois apesar de sabermos como funciona a F1, uma coisa temos certeza: estaria a fazer bem melhor figura que Nikita Mazepin. E se calhar até que Yuki Tsunoda.