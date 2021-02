F1: Callum Illot fará alguns treinos livres esta época

A Ferrari anunciou que Callum Illot irá ter direito a testar com a equipa em algumas sessões de treinos livres. O piloto da academia Ferrari irá assim poder mostrar a sua valia à equipa principal.

“Temos Mick na Haas a começar a sua experiência na F1”, disse Mattia Binotto, “mas temos ainda jovens pilotos a competir na F2 – como por exemplo Robert Shwartzman. E há o Callum Ilott, que será o nosso piloto de testes, fará simulador, e fará treinos livres”.

Illot já testou com a equipa em Fiorano e ficou contente com as primeiras sensações com a equipa de F1:

“Este foi um bom começo de ano para ter um pouco mais de experiência com a equipa e compreender um pouco mais o ambiente de trabalho dentro da F1, de modo a que eu possa estar o mais imerso possível neste mundo da Ferrari F1”.