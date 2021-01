F1: Calendário revisto com Imola e sem Portugal (ainda)

A F1 lançou hoje o calendário revisto para a época 2021. Devido às restrições de viagem em vigor, o Grande Prémio da China não terá lugar na data prevista, com Imola a regressar ao calendário de F1 nessa vaga. Estão em curso discussões com o promotor e autoridades na China, com o potencial de remarcar a corrida mais tarde na época, se possível.

A corrida ainda por definir no calendário, será anunciada oportunamente e terá lugar na nova data de 2 de Maio. É nesta vaga que o regresso do GP de Portugal poderá acontecer. Ainda não é certo mas há boas hipóteses que tal possa suceder.

Calendário

28 de Março – Bahrein (Sakhir)

18 de Abril – Itália (Imola)

2 de Maio – A ser anunciado

9 de Maio – Espanha (Barcelona)

23 de Maio – Mónaco (Mónaco)

6 de Junho – Azerbaijão (Baku)

13 de Junho – Canadá (Montreal)

27 de Junho – França (Le Castellet)

4 de Julho – Áustria (Spielberg)

18 de Julho – Reino Unido (Silverstone)

1 de Agosto – Hungria (Budapeste)

29 de Agosto – Bélgica (Spa)

5 de Setembro – Países Baixos (Zandvoort)

12 de Setembro – Itália (Monza)

26 de Setembro – Rússia (Sochi)

3 de Outubro – Singapura (Singapura)

10 de Outubro – Japão (Suzuka)

24 de Outubro – EUA (Austin)

31 de Outubro – México (Cidade do México)

7 de Novembro – Brasil (São Paulo)

21 de Novembro – Austrália (Melbourne)

5 de Dezembro – Arábia Saudita (Jeddah**)

12 de Dezembro – Abu Dhabi (Yas Marina)



*As revisões do calendário estão sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel **Sujeito a homologação do circuito