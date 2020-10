F1: Calendário provisório de 2021 tem o Bahrein como GP de abertura

O site F1i apresentou um calendário provisório para 2021. O calendário traz 22 Grandes Prémios, com a temporada a começar no Bahrein e não na Austrália, algo que não acontecia desde 2010.

A corrida em Melbourne, de acordo com este calendário, passa para outubro, mais propriamente para o dia 24 de outubro. Assim, para 2021, a temporada está prevista começar a 14 de março no Bahrein, finalizando a 5 de novembro com o Grande Prémio do Abu Dhabi. Nenhum dos circuitos aos quais foi concedido um Grande Prémio adicional em 2020, Portimão, Imola, Turquia e Nürburgring, regressará na próxima época segundo este calendário.

Calendário provisório de 2021: