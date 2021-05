F1: Calendário pode ser alterado

Numa altura em que a pandemia continua a afetar o nosso dia a dia e a organização das competições nacionais e internacionais, o Motorsport.com afirma que novas alterações poderão estar a caminho no calendário da F1.

Mugello e o Nürburgring estão alegadamente a ser considerados como locais alternativos a Singapura e ao Japão. Também os GP dos Estados Unidos, México e Brasil não são completamente certos. No entanto, o tempo que falta para que essas provas aconteçam deve permitir uma evolução favorável. As outras opções para a Fórmula 1 são muito limitadas, porque devido às más condições meteorológicas que se verificam na Europa nos dois últimos meses do ano devem impedir que os locais de substituição sejam no continente europeu. Há também o Grande Prémio da Austrália, do qual ninguém tem a certeza se vai acontecer. Possivelmente este GP será substituído pelo Grand Prix de Sakhir na configuração usada no ano passado.

Como se entende, não é certo que a F1 consiga de facto cumprir com o calendário de 23 corridas como inicialmente anunciado.