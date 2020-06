F1: Calendário final sem data de anúncio

A F1 já mostrou parte do seu calendário para esta época, mas não se compromete com uma data para o calendário completo.

A situação continua fluída, uma expressão muito usada desde que a Covid-19 entrou de rompante nas nossas vidas e na F1. A organização do calendário 2020 tem sido uma dor de cabeça tremenda e apenas a “ronda europeia” tem as datas finalizadas. As restantes datas serão anunciadas depois, não se sabendo ainda quando:

“Navegamos em águas desconhecidas”, disse Chase Carey em entrevista ao site oficial da Fórmula 1. “Certamente continuamos a ter uma falta de visibilidade para lá de um intervalo de tempo bastante curto. Estamos envolvidos com todos os nossos promotores e estamos numa discussão ativa com todos eles, com dificuldade para ver mais além. Não vamos dar um prazo neste momento. Com a fluidez da situação, um prazo criaria pressões que podem não ser corretas e realistas, por isso pensamos por objetivos. A nossa meta seria antes do final de junho para, ou ter o calendário concluído, ou termos uma boa ideia. Sabemos o que gostaríamos de tentar fazer. ”

Carey confirmou que “temos outras opções se algumas coisas não derem certo. Esperamos que haja corridas no calendário que provavelmente ainda não poderão acontecer. Acho que temos opções. ”