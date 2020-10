F1: Calendário de 23 provas proposto às equipas

A F1 começa a preparar a próxima época e o calendário começa a ganhar forma. O primeiro rascunho terá sido entregue às equipas e conta com 23 datas.

Espera-se que o calendário de 2021 inclua todas as provas que estavam inicialmente previstas para 2020, com a adição da prova na Arábia Saudita.

Outra das mudanças previstas é a passagem do GP da Holanda para uma data mais tardia, já perto do outono, voltando Espanha a ser o primeiro palco europeu do Grande Circo. De resto o calendário deverá ter o formato semelhante ao apresentado inicialmente para 2020.

Apesar das preocupações sobre a viabilidade de alguns eventos devido à natureza incerta da pandemia COVID-19 em andamento, a F1 não informou oficialmente as equipas de qualquer corrida de reserva, pois espera cumprir o calendário previsto.

Os testes de pré-temporada também deverão ter mudanças, com pelo menos uma semana de testes a ir para o Bahrein em março, antes da abertura da temporada na Austrália.

Não se espera, para já, que Portugal volte a ser novamente destino da F1, mas com a incerteza que a pandemia traz, não é descabido pensar que o AIA possa ser opção como prova de reserva em último recurso.