F1: Calendário completamente diferente para 2020

A F1 admitiu que o novo calendário de F1 para 2020 não terá como base o calendário atual.

Poderia pensar-se que a F1 iria usar o calendário atual e adapta-lo à nova realidade mas num comunicado lançado no site, a F1 afirma que deveremos ter um calendário completamente revisto:

“A nossa intenção é começar a temporada 2020 neste verão. Neste momento, ninguém pode saber exatamente quando a situação vai melhorar, mas quando isso acontecer, estaremos prontos para correr novamente. Estamos todos comprometidos em levar aos fãs um campeonato.”

“Atualmente, a Fórmula 1 está a trabalhar com nossos promotores num calendário repensado que provavelmente irá ser significativamente diferente do nosso calendário original de 2020. Isso será publicado no devido tempo. ”

“Se comprou bilhetes para corridas que foram adiadas ou canceladas pelo F1Tickets.com, F1 Paddock Club e F1 Experiences, atualmente estamos a trabalhar com cada promotor nas opções de transferência e reembolso disponíveis. Estamos a trabalhar com rapidez para finalizar essas opções e entraremos em contacto em breve com os implicados”, dizia o comunicado.

“Os titulares de bilhetes que não compraram pelos meios acima refeeridos devem receber as informações mais recentes sobre transferências ou reembolsos por meio de seu ponto de compra, seja o revendedor relevante ou o site oficial do promotor, pois os processos de transferência ou reembolso podem diferir para cada corrida.”

“Para corridas não adiadas, os ingressos dos detentores de ingressos permanecem válidos.”