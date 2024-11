F1: Calendário com provas rotativas deverá chegar em breve

Deverá estar para breve uma nova era na F1, no que diz respeito aos calendários. Com o aumento de interessados em receber o campeonato, tornou-se necessário encontrar uma solução para chegar a esses destinos, sem exagerar no número de provas por ano.

O CEO da F1, Stefano Domenicali, anunciou que os planos para a rotação de alguns Grandes Prémios Europeus estão prestes a ser finalizados, permitindo potencialmente que o calendário do circuito inclua mais locais. Com 24 corridas agendadas para 2024 – o maior calendário da história da F1 – há pouco espaço para acrescentar novas pistas. Domenicali mencionou o exemplo da alternância de corridas entre Zandvoort e Spa-Francorchamps como parte deste sistema rotativo, o que ajudaria a gerir a elevada procura de novos locais de corrida.

Numa recente reunião da Liberty Media, Domenicali sublinhou que a F1 pretende equilibrar benefícios financeiros e oportunidades de crescimento do mercado ao selecionar os locais das corridas. Embora 10 corridas europeias estejam no calendário para 2024, alguns contratos importantes, como os de Monza, Spa, Zandvoort e Mónaco, expiram após a época, sendo provável que o Mónaco se mantenha no calendário.

Embora o atual Acordo de Concórdia permita até 25 corridas por época, Domenicali considera que 24 corridas é o equilíbrio ideal por agora, permitindo à F1 flexibilidade para considerar novos locais sem sobrecarregar o calendário.

“Temos algumas notícias para partilhar muito, muito em breve, no que diz respeito à possibilidade de, a médio prazo, termos alguns Grandes Prémios Europeus rotativos e algumas outras novas opções que surgirão mais tarde. Isto é algo que, naturalmente, iremos esclarecer na devida altura”, disse o CEO da F1 numa reunião com investidores da Liberty Media. “É verdade que temos uma grande procura de novos locais possíveis que querem entrar e a nossa escolha será sempre equilibrada entre os benefícios económicos certos que podemos ter como um sistema e também para alavancar o crescimento do nosso negócio”.