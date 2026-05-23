F1: Calendário 2026 pode estender-se até ao Natal
A Fórmula 1 estuda um reagendamento extraordinário do calendário de 2026 que prolongaria a época até à semana de Natal, com o objetivo de recuperar os Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita, cancelados em abril devido ao conflito com o Irão. A informação foi avançada pelo jornalista da DAZN Tomas Slafer durante a cobertura do GP do Canadá.
Os dois eventos foram retirados do calendário de abril na sequência do conflito com o Irão, deixando muito poucas janelas disponíveis para o seu reagendamento. A proposta atualmente em discussão prevê a inserção do GP do Bahrein no fim de semana de 2 a 4 de outubro, entre os GPs do Azerbaijão e de Singapura. Esta alteração criaria três jornadas triplas consecutivas na parte final da temporada: Azerbaijão–Bahrein–Singapura, seguido de uma semana de descanso; Austin–México–Brasil, seguido de outra semana de descanso; e Las Vegas–Qatar–Arábia Saudita, com mais uma semana de folga antes do encerramento em Abu Dhabi a 20 de dezembro.
O plano implicaria a realização de 10 corridas em 13 semanas a partir de meados de setembro, criando uma pressão logística e física enorme em todo o paddock. A Fórmula 1 não pode confirmar formalmente qualquer alteração ao calendário enquanto persistir a incerteza geopolítica no Médio Oriente.
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