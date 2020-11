F1: Calendário 2021 com 23 datas

A F1 anunciou hoje as datas e os eventos que pretende realizar em 2021. Trata-se de um calendário com 23 fins de semana, um recorde, mas há ainda alguns pontos de interrogação.

O primeiro surge com a prova do Vietname que para já está fora do calendário. A situação política naquele país não favorece a ida da F1 e o principal impulsionador do projeto, Nguyen Duc Chung, presidente do Comité Popular de Hanói, foi preso em agosto por apropriação de segredos de estado.

Assim a data que deveria ser do Vietname está neste momento vaga. Nenhuma das novas pistas usadas em 2020, incluindo Portimão, está na lista para 2021, mas com esta vaga, é provável que algumas possam tentar assegurar o lugar.

O GP da Holanda que deveria ter sido o primeiro da ronda europeia este ano, foi deslocado para setembro, como parte da jornada tripla que inclui Spa e Monza. Serão duas as jornadas triplas, algo que as equipa não apreciam pela exigência logística e pela exigência nas equipas. A outra jornada tripla inclui Rússia, Singapura e Japão.

Brasil volta ao calendário, com Interlagos, que deverá receber uma prorrogação de contrato por mais um ano, apesar dos problemas com os responsáveis da F1. A pista projetada para o Rio de Janeiro está a ser alvo de grandes críticas pois o imapcto ambiental da obra está a ser visto como demasiado grande e desnecessário, e até Lewis Hamilton se mostrou contra, pelo que Interlagos vai mantendo o seu lugar. Também a prova de Barcelona depende da assinatura de um novo contrato.

Como já referido anteriormente, a Arábia Saudita irá receber pela primeira vez uma prova de F1, em Jeddah, uma das últimas provas do calendário. As restantes datas são as esperadas com os traçados que têm feito parte do calendário ao logo dos recentes anos. Não esquecer que a Pandemia pode afetar esta proposta e que algumas datas poderão ser mudadas ou anuladas.

Calendário 2021 proposto:

21 de março – Austrália (Melbourne)

28 de março – Bahrain (Sakhir)

11 de abril – China (Xangai)

25 de abril – A ser confirmdo

9 de maio – Espanha (Barcelona) *

23 de maio – Mônaco (Mónaco)

6 de junho – Azerbaijão (Baku)

13 de junho – Canadá (Montreal)

27 de junho – França (Le Castellet)

4 de julho – Áustria (Spielberg)

18 de julho – Reino Unido (Silverstone)

1 de agosto – Hungria (Budapeste)

29 de agosto – Bélgica (Spa)

5 de setembro – Holanda (Zandvoort)

12 de setembro – Itália (Monza)

26 de setembro – Rússia (Sochi)

3 de outubro – Singapura (Singapura)

10 de outubro – Japão (Suzuka)

24 de outubro – EUA (Austin)

31 de outubro – México (Cidade do México)

14 de novembro – Brasil (São Paulo) *

28 de novembro – Arábia Saudita (Jeddah)

5 de dezembro – Abu Dhabi (Abu Dhabi)

*Sujeito a contrato