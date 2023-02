F1: Calcanhar de Aquiles da Ferrari em 2022 foi alvo de muita atenção | AutoSport

Se tivéssemos de apontar apenas um defeito ao carro do ano passado da Ferrari, a fiabilidade seria certamente a escolha mais óbvia. A Scuderia apresentou um motor potente, mas pouco fiável que se revelou uma dor de cabeça ao longo do ano. Essa questão foi cuidadosamente analisada neste inverno. Mais ainda, a aerodinâmica foi repensada e o carro produz já mais apoio aerodinâmico do que no ano passado.

Enrico Cardile, designer chefe da Ferrari, referiu que a equipa conseguiu encontrar mais downforce no novo desenho, mais radical do que do carro anterior:

“O nosso carro 2023 é uma evolução do que usamos no ano passado, mas na realidade, foi completamente redesenhado”, disse Cardile. “No lado aerodinâmico, aumentamos o downforce, para nos adaptarmos mais às novas normas e alcançar as características de equilíbrio desejadas. A suspensão também foi redesenhada, para apoiar a aerodinâmica e aumentar a gama de ajustes que podem ser feitos ao carro na pista. As mudanças mais óbvias encontram-se na área da suspensão dianteira, onde temos agora uma barra de direção mais baixa. A asa dianteira também difere, tal como a construção do nariz, enquanto a carroçaria é uma versão mais extrema do que vimos na época passada”.

Quanto à unidade motriz, também ela foi alvo de muito trabalho por parte dos engenheiros da Ferrari:

“As unidades motrizes foram congeladas desde o ano passado, incluindo fluidos, petróleo e combustível, e as únicas modificações permitidas são as relacionadas com a fiabilidade, que foi o nosso calcanhar Achille na época passada”, disse Enrico Gualtieri, chefe do departamento de unidades motriz da Ferrari. “Concentrámo-nos no motor de combustão interna e nos motores elétricos. Simultaneamente, tentámos capitalizar a experiência adquirida nas pistas na época passada e analisámos todas as reações e sinais de fraqueza dos componentes da unidade que utilizámos. Também revimos os nossos procedimentos de montagem. Tentámos compreender as causas profundas dos problemas que encontrámos na pista e utilizámos todas as nossas ferramentas disponíveis para tentar resolvê-los. Envolveu todas as áreas, desde a conceção à experimentação para tentar e testar novas soluções num espaço de tempo muito curto. O trabalho nunca termina, com base na melhoria contínua dos componentes para tentar alcançar o nível de fiabilidade exigido”.