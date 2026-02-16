F1: Caixa de velocidades é um dos problemas mais graves do AMR26
A Aston Martin prepara a última semana de testes no Bahrein com várias fragilidades identificadas no AMR26, enquanto a equipa e a Honda trabalham intensamente em Silverstone e Sakura para encontrar soluções antes do início da temporada. Num ano que se queria de começo forte, a Aston Martin tem apresentado fragilidades que vão condicionar a temporada 2026.
Os atrasos no projeto — tanto no chassis concebido por Adrian Newey como na unidade motriz — poderão ter consequências prolongadas ao longo do campeonato. A Honda admitiu ainda antes do lançamento que não estava onde queria e que havia alguns atrasos, minimizando a importância desses atrasos. Na realidade, o AMR26 parece ter fragilidades gritantes do lado da unidade motriz, com o arrefecimento e a exigência da carroçaria a limitar as possibilidades de arrefecimento, uma área que vai ser testada com mais intensidade esta semana.
Outra das principais preocupações está a caixa de velocidades, desenvolvida internamente pela primeira vez pela Aston Martin. O novo componente aparenta não suportar as novas exigências de funcionamento com regimes elevados e forte recuperação de energia. A necessidade de utilizar relações curtas e elevados níveis de travagem do motor terá exposto limitações estruturais, e uma reformulação completa poderá demorar vários meses (a Marca aponta seis meses até chegar uma nova caixa), apontando para melhorias apenas a meio da época.
Também a unidade motriz Honda apresenta dificuldades, nomeadamente vibrações a altas rotações. Não é expectável uma nova especificação mecânica antes da estreia na Austrália, ficando a evolução inicial dependente sobretudo de alterações de software. Trabalhos em banco de ensaio decorrem continuamente no Japão, podendo surgir um ajustamento posterior ao abrigo dos mecanismos regulamentares de equilíbrio de desempenho.
Outros fatores — como excesso de peso, refrigeração e eficiência aerodinâmica — deverão ser corrigidos gradualmente, mas a previsão aponta para uma primeira metade de temporada particularmente exigente para a estrutura britânica que deverá ficar longo dos primeiros lugares… e provavelmente só 2027 trará melhores notícias
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI