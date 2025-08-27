F1: Cadillac vai testar ainda este ano… só não se sabe qual será o carro

A Cadillac vai realizar testes em pista ainda este ano com um monolugar fornecido por outra equipa, como parte da preparação para a sua estreia na Fórmula 1 em 2026.

Confirmado oficialmente como piloto da equipa para o próximo ano, Sergio Pérez revelou que já existem planos para testar um F1 antes do final de 2025. O seu colega Valtteri Bottas mantém contrato com a Mercedes como piloto de reserva, pelo que será o mexicano a assumir a maioria do programa de testes.

Sem carro próprio disponível até aos testes de pré-época de janeiro, a Cadillac deverá recorrer ao regulamento TPC (Testing of Previous Cars), que permite utilizar monolugares de 2022 a 2024 — sendo lógico o recurso a um Ferrari, uma vez que é a marca que irá fornecer as unidades motrizes à equipa.

Segundo o diretor da equipa, Graeme Lowdon, estes testes inserem-se no programa interno “race ready”, que já inclui simulações completas de fins de semana de Grande Prémio com toda a equipa técnica dividida entre Reino Unido e EUA. “Queremos chegar a Melbourne sem ninguém a trabalhar junto pela primeira vez. Precisamos de estar prontos para entrar em ação desde o arranque”, afirmou Lowdon.

Ainda não é claro o calendário exato de testes em pista, mas o objetivo passa por envolver o maior número possível de elementos operacionais, simulando condições reais de um fim de semana de corrida.