F1: Cadillac vai para Melbourne com atualizações

O Grande Prémio da Austrália assinala não apenas o arranque de uma nova temporada de Fórmula 1, mas também a estreia oficial da Cadillac Formula 1 Team enquanto 11.ª equipa do pelotão. Um ano após receber luz verde para integrar o campeonato, a estrutura norte-americana apresenta-se em Melbourne pronta para iniciar um projeto de longo prazo.

Os testes de pré-época realizados em Barcelona e no Bahrein deixaram indicações encorajadoras, reforçadas pela introdução das primeiras atualizações técnicas já nesta ronda inaugural. A abordagem combina ambição com prudência, num reconhecimento claro da exigência inerente à Fórmula 1.

No plano desportivo, a aposta recai numa dupla experiente: Valtteri Bottas e Sergio Pérez somam, em conjunto, mais de cinco centenas de Grandes Prémios, mais de uma centena de pódios e 16 vitórias, um capital de experiência considerado determinante para acelerar o desenvolvimento do projecto.

O diretor da equipa, Graeme Lowdon, sublinhou, na antevisão ao fim-de-semana de Melbourne:

“A estreia da Cadillac Formula 1 Team representa um dos momentos de maior orgulho da minha carreira. Foi uma tarefa enorme chegar até aqui e estou profundamente grato a todos os envolvidos. No entanto, o Grande Prémio da Austrália é apenas o início da jornada, e o nosso foco está na construção de um sucesso a longo prazo.

Estou satisfeito com o progresso alcançado em Barcelona e no Bahrein e já introduzimos as primeiras atualizações no carro este fim-de-semana. Temos ambições ousadas, mas somos realistas, empenhados e respeitamos o desafio que temos pela frente.”

Sergio Pérez destacou o significado especial da estreia:

“É uma honra estar na Austrália este fim-de-semana, a fazer história com a Cadillac Formula 1 Team. Fazer parte desta nova equipa extraordinária tem sido um dos pontos altos da minha carreira até agora.

O ambiente na equipa é muito positivo e estamos a evoluir em conjunto. Devemos orgulhar-nos do que já alcançámos. Mal posso esperar por entrar em pista.”

Já Valtteri Bottas reforçou o simbolismo do momento:

“Sempre gostei de correr em Melbourne, mas desta vez, ao chegar para fazer história com a Cadillac Formula 1 Team, é ainda mais especial.

O apoio dos australianos tornará este fim-de-semana inesquecível. Estou muito orgulhoso do trabalho árduo da equipa ao longo da pré-época e dos muitos meses que nos trouxeram até aqui.

Este é apenas o início da nossa jornada, mas já estamos a progredir e estou ansioso por competir.”