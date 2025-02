F1: Cadillac vai investir 150 milhões em nova fábrica

A Cadillac planeia construir uma fábrica de 150 milhões de dólares na Carolina do Norte para apoiar a sua entrada na F1 em 2026, de acordo com documentos governamentais. As instalações de 18.956m², perto da base da Hendrick Motorsports, custarão 65-70 milhões de dólares, com um montante igual investido em equipamento e ferramentas.

A fábrica irá centrar-se no desenvolvimento da unidade motriz da Cadillac, com a equipa a utilizar inicialmente motores Ferrari antes de produzir os seus próprios motores a partir de 2028. Serão contratados cerca de 300-350 funcionários e as instalações colaborarão com as instalações existentes da GM e com a base da Andretti Global em Silverstone.

A divisão de unidades motrizes da F1 da Cadillac, liderada por Russ O’Blenes, foi criada em janeiro. A equipa será dirigida pelo ex-chefe da Marussia Greame Lowdon, com Pat Symonds a juntar-se como consultor de engenharia.