F1: Cadillac procesada por anuncio mostrado no Super Bowl

O diretor-executivo da Cadillac na Fórmula 1, Dan Towriss, manifestou desilusão perante a ação judicial movida contra si pelo realizador de Hollywood Michael Bay, relacionada com o anúncio de lançamento da decoração da equipa para 2026, exibido durante o Super Bowl.

Bay alega que foi inicialmente contratado para dirigir o anúncio televisivo de 30 segundos — transmitido durante o jogo entre os Seattle Seahawks e os New England Patriots — mas que acabou afastado do projeto, vendo ainda assim ideias e conceitos seus utilizados na versão final. O cineasta apresentou um processo de 19 páginas por alegada quebra de contrato e fraude, exigindo 1,5 milhões de dólares.

Segundo a ação, Towriss e a Cadillac teriam procurado deliberadamente “o realizador mais americano possível” e decidido mudar de rumo a meio da produção, apropriando-se posteriormente do trabalho desenvolvido por Bay sem compensação financeira. O processo sustenta ainda que a equipa pretendia obter um anúncio com a estética típica do realizador, a baixo custo.

Towriss rejeitou essas acusações, garantindo que o conceito criativo do anúncio estava definido antes de qualquer contacto com Bay e que a intenção era apenas discutir a possibilidade de este assumir a realização. O responsável acrescentou que a agência envolvida no projeto foi determinante na criação do produto final e mostrou confiança numa resolução amigável do diferendo.

Dan Towriss afirmou a vários meios, incluindo o portal RacingNews365:

“A nossa reação é que temos muito respeito pelo Michael. É dececionante que tenha optado por avançar com um processo. Certamente, todo o trabalho criativo foi feito muito antes de alguma vez termos falado com ele. Queríamos falar com ele sobre um papel como realizador, não retirar-lhe ideias criativas.”

“Penso que o grupo com quem trabalhámos fez um excelente trabalho a desenvolver tudo isso. Estamos confiantes de que será resolvido de forma amigável, mas, do nosso ponto de vista, a noite passada foi um enorme sucesso e estamos muito orgulhosos do trabalho realizado.”