F1: Cadillac nega interesse em Christian Horner
A Cadillac pôs fim aos rumores que ligavam Christian Horner ao seu projeto de Fórmula 1. Durante a conferência de imprensa em que foram anunciados Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos para 2026, Dan Towriss, responsável da TWG Motorsport, foi questionado sobre a possibilidade do ex-diretor da Red Bull regressar através da equipa norte-americana.
A resposta foi clara:
“Não houve qualquer conversa com Christian Horner, nem planos nesse sentido. Quero encerrar oficialmente esse rumor. O nosso apoio e confiança estão 100% em Graeme Lowdon”, afirmou Towriss citado pela The Race.
Lowdon, que já tinha liderado a Virgin/Marussia/Manor entre 2010 e 2015, desempenhou um papel central na criação do projeto da Cadillac. Inicialmente contratado como consultor para apoiar a candidatura da Andretti, acabou por assumir a construção da estratégia da equipa e, mais tarde, o cargo de diretor de equipa.
Além de ter sido determinante na definição das instalações e na escolha dos pilotos, Lowdon também supervisionou o recrutamento de pessoal e o programa interno “race ready”, que inclui simulações de fins de semana de Grande Prémio para preparar a equipa para a estreia em 2026.
Não será pela porta da Cadillac que Horner fará o seu regresso, mas o projeto Cadillac não seria a melhor opção para o britânico que deverá voltar a querer plenos poderes.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI