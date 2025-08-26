F1: Cadillac nega interesse em Christian Horner

A Cadillac pôs fim aos rumores que ligavam Christian Horner ao seu projeto de Fórmula 1. Durante a conferência de imprensa em que foram anunciados Sergio Pérez e Valtteri Bottas como pilotos para 2026, Dan Towriss, responsável da TWG Motorsport, foi questionado sobre a possibilidade do ex-diretor da Red Bull regressar através da equipa norte-americana.

A resposta foi clara:

“Não houve qualquer conversa com Christian Horner, nem planos nesse sentido. Quero encerrar oficialmente esse rumor. O nosso apoio e confiança estão 100% em Graeme Lowdon”, afirmou Towriss citado pela The Race.

Lowdon, que já tinha liderado a Virgin/Marussia/Manor entre 2010 e 2015, desempenhou um papel central na criação do projeto da Cadillac. Inicialmente contratado como consultor para apoiar a candidatura da Andretti, acabou por assumir a construção da estratégia da equipa e, mais tarde, o cargo de diretor de equipa.

Além de ter sido determinante na definição das instalações e na escolha dos pilotos, Lowdon também supervisionou o recrutamento de pessoal e o programa interno “race ready”, que inclui simulações de fins de semana de Grande Prémio para preparar a equipa para a estreia em 2026.

Não será pela porta da Cadillac que Horner fará o seu regresso, mas o projeto Cadillac não seria a melhor opção para o britânico que deverá voltar a querer plenos poderes.