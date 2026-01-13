F1: Cadillac mostra decoração para os testes

A Cadillac, a mais recente equipa a entrar na Fórmula 1, vai apresentar-se nos testes de pré-temporada em Barcelona com uma decoração provisória em tons monocromáticos. A marca norte-americana prepara a sua estreia oficial no campeonato em 2026 como 11.ª equipa da grelha.

A Cadillac, que terá Valtteri Bottas e Sergio Pérez como pilotos titulares, revelou a sua primeira decoração de Fórmula 1 para o “shakedown” de Barcelona, agendado para o final de janeiro. Trata-se de uma pintura temporária, em preto e prateado, desenhada para ocultar ao máximo os detalhes aerodinâmicos do monolugar, seguindo a tradição de pré-época na categoria.

A apresentação da decoração teve lugar na sede da General Motors, em Detroit, e destaca o emblema da Cadillac, bem como os nomes dos membros da equipa no Reino Unido e nos Estados Unidos, colocados no cone do nariz do carro. A estrutura, liderada por Graeme Lowdon, opera a partir de instalações em Silverstone e nos EUA.

A decoração definitiva para a temporada de 2026 será revelada a 8 de fevereiro, através de um anúncio durante o intervalo do Super Bowl, antes do arranque oficial dos testes de pré-temporada no Bahrein.

The countdown to the grid continues introducing the @CadillacF1 Testing Livery 👀 pic.twitter.com/hRc3pM8mDm — Cadillac (@Cadillac) January 13, 2026

“A nossa nova decoração de testes celebra a herança de design de Detroit e a força da equipa global da Cadillac na Fórmula 1, ao mesmo tempo que mantém os nossos segredos de design protegidos. O teste de Barcelona é apenas o começo — mal podemos esperar por partilhar a nossa decoração oficial de corrida com os fãs de todo o mundo no próximo mês”, afirmou Mark Reuss, CEO da General Motors.

“Apresentar a nossa decoração de corrida durante uma transmissão televisiva global de um evento de campeonato desafia as convenções e leva a Cadillac Fórmula 1 a uma audiência mundial. Em conjunto com esta decoração especial de testes, criada pelos estúdios de design da GM, estamos a honrar a herança automóvel enquanto olhamos para o futuro na construção da época de 2026”, acrescentou Dan Towriss, CEO da Cadillac F1.

Fotos: Cadillac