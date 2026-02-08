F1: Cadillac mostra a sua decoração hoje, no Super Bowl

A Cadillac prepara-se para revelar a decoração do seu monolugar de Fórmula 1 para 2026 num palco inusitado e de enorme projeção mediática: o intervalo do Super Bowl. A apresentação está marcada para a madrugada de segunda-feira, 9 de fevereiro, durante o encontro entre os Seattle Seahawks e os New England Patriots.

A escolha do maior evento desportivo dos Estados Unidos visa maximizar a exposição da marca norte-americana, numa altura em que a Fórmula 1 continua a reforçar a sua presença naquele mercado. O impacto potencial é significativo: em 2025, o espetáculo do intervalo protagonizado por Kendrick Lamar reuniu 133,5 milhões de espetadores nos EUA. Os anúncios publicitários exibidos nesse momento nobre custam vários milhões de dólares, refletindo uma audiência que abrange cerca de um terço da população do país e centenas de milhões de pessoas em todo o mundo.

Este é também um momento importante para a F1. Com a popularidade crescente da modalidade, a entrada da Cadillac vai atrair ainda mais fãs do mercado americano. E o Super Bowl é uma das montas de referência. Ter uma marca americana a mostrar a sua decoração no intervalo do Super Bowl é um momento de destaque. E a Cadillac mostra a sua força desde início. Ao contrário das apresentações online que agora viraram moda, apresenta as suas cores num dos maiores palcos do mundo.