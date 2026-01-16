F1: Cadillac já rodou em Silverstone

A Cadillac deu esta sexta-feira os primeiros passos na Fórmula 1, ao realizar o shakedown do seu monolugar de 2026 em Silverstone, numa sessão marcada pela pista molhada. A marca norte-americana prepara-se para a sua estreia oficial na categoria, tornando-se a primeira nova equipa a entrar no campeonato desde a Haas, em 2016.

Com a sua base europeia localizada junto ao circuito britânico, a Cadillac optou por realizar um primeiro teste discreto antes da apresentação oficial da decoração do carro, prevista para 8 de fevereiro, durante o intervalo do Super Bowl. A equipa irá também participar no primeiro teste de pré-época em Barcelona, a partir de 26 de janeiro.

The first lap of something bigger. pic.twitter.com/QCOcF7RoGt — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

O shakedown contou com o piloto de reserva Guanyu Zhou ao volante, tendo a equipa divulgado nas redes sociais um breve vídeo das primeiras voltas do monolugar em pista. Sendo cliente da Ferrari no fornecimento de unidades motrizes, este teste marcou igualmente a primeira saída para pista do motor Ferrari de 2026. Guanyu Zhou comentou a importância do shakedown para o desenvolvimento inicial do projeto:

Special day at Silverstone ✨ pic.twitter.com/94SXz22ShT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 16, 2026

“É um momento entusiasmante. O shakedown serve para garantir que o carro está a funcionar e que todos os engenheiros estão a validar os principais sistemas, como a caixa de velocidades, o motor e os primeiros acertos de afinação.

“Para o piloto, trata-se de perceber se nos sentimos confortáveis no novo cockpit, com o volante, com as sensações e com a comunicação com a equipa.

“Estou ansioso por esta fase e ainda mais pelo início da época, quando tudo começar a sério.”

Have to say the Ferrari engine in that Cadillac sounds quite menacing pic.twitter.com/WBon4PHhAZ — Daniel Valente 🏎️ (@F1GuyDan) January 16, 2026