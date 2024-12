F1: Cadillac deverá usar motores Ferrari antes de fazer as suas unidades motrizes

Comentando o anúncio da sua nova parceria, a Ferrari referiu: “A Ferrari anuncia hoje um acordo plurianual a partir de 2026 com a Andretti Formula Racing LLC, relativo ao fornecimento de unidade motriz e caixa de velocidades à equipa liderada pela TWG Global e pela General Motors, sujeito à Andretti Formula Racing LLC receber confirmação escrita da FIA – F1 de que a sua entrada no Campeonato de Fórmula 1 da FIA de 2026 foi aceite e aprovada”, lê-se no breve comunicado da Ferrari.

A longo prazo, a General Motors planeia introduzir um projeto de motor de fábrica da Cadillac, originalmente previsto para 2028, mas não foi fixada uma data definitiva na sequência do recente acordo da GM com a F1.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros