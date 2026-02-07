F1, Cadillac destaca crescimento: “cada dia estamos mais eficientes…”

Graeme Lowdon elogia atitude e coesão da nova formação antes da estreia na Fórmula 1

O diretor da Cadillac, Graeme Lowdon, destacou o “forte espírito de equipa” vivido na estrutura norte‑americana após os primeiros quilómetros do novo monolugar durante o shakedown realizado no Circuit de Barcelona‑Catalunya. Nas vésperas da estreia oficial na Fórmula 1, o responsável britânico sublinhou o ambiente “positivo e motivador” que tem caracterizado a preparação da temporada de 2026.

Primeiros quilómetros e momento simbólico

A sessão marcou a primeira oportunidade da Cadillac testar de forma consistente o seu carro, num evento que simbolizou o início de uma nova era para a equipa. Para assinalar o momento, o monolugar exibiu uma decoração especial com os nomes dos membros fundadores das bases norte‑americanas e britânicas da escuderia. “Temos um espírito de equipa muito forte. Todos estão empenhados e orgulhosos de ver os seus nomes no carro. É uma equipa nova, mas composta por pessoas extremamente dedicadas e talentosas”, afirmou Lowdon, visivelmente satisfeito com a integração do grupo.

Entusiasmo antes dos testes no Bahrein

Lowdon reconheceu a carga emocional associada aos primeiros dias de pista, mas sublinhou que o foco já está no trabalho técnico. “Foi um passo importante, mas sentimos que já somos uma verdadeira equipa de Fórmula 1. Cada dia estamos mais eficientes, os procedimentos estão a funcionar e a cooperação entre as instalações de Silverstone, Indianápolis e Charlotte é excelente”, referiu. A Cadillac regressa à atividade nos testes de pré‑temporada no Bahrein, agendados para 11 a 13 e 18 a 20 de fevereiro, com “confiança e entusiasmo renovados”.