F1: Cadillac de volta às pistas, agora no Bahrein

Depois de apresentar a sua nova decoração, a Cadillac está já no Bahrein com o seu monolugar de 2026, numa sessão no Bahrain International Circuit dedicada sobretudo à acumulação de quilómetros e recolha de dados. A iniciativa surge poucos dias antes do segundo teste oficial de pré-época da Fórmula 1 e representa uma etapa crucial na preparação da equipa para a sua estreia como 11.ª estrutura do campeonato.

A formação apoiada pela General Motors utiliza o seu segundo e último dia autorizado de filmagens — oficialmente reservado a fins promocionais — como oportunidade técnica para afinar sistemas, melhorar a fiabilidade e ensaiar procedimentos.

Depois da estreia em Silverstone Circuit e de um shakedown privado em Barcelona, a Cadillac revelou progressos, mas também limitações: Sergio Pérez e Valtteri Bottas não chegaram às 200 voltas em Espanha, um total modesto face a vários rivais, indicando que a integração entre carro e equipa ainda carece de evolução.