F1, Cadillac adia testes: otimizar recolha de dados… e aproveitar a ‘meteo’!

Devido a previsões meteorológicas mais favoráveis, a Cadillac adiou os testes em Barcelona para os dois últimos dias, visando maximizar a recolha de dados aerodinâmicos e testar a fiabilidade do motor Ferrari, antes da transição para os motores próprios da GM em 2029.

A Cadillac anunciou que não vai rodar hoje em Barcelona, adiando para os dois últimos dias do shakedown a finalização da sua preparação para a época de F1. A razão é simples: a previsão de meteorologia mais “clemente”.

O objetivo passa por maximizar o tempo de pista seca, de modo a recolher dados aerodinâmicos o mais precisos possível e testar a fiabilidade do motor, que nos primeiros três anos será fornecido pela Ferrari, antes da transição para os motores próprios da GM em 2029.

Após um primeiro dia (segunda-feira) com “quilometragem limitada”, a equipa optou por poupar o carro para dias onde se espera que os dados sejam mais consistentes.

A 7.000 km do circuito de Barcelona e com o Atlântico Norte pelo meio, Pietro Fittipaldi, piloto de testes e reserva da equipa, está no GM Performance Center em Charlotte, Carolina do Norte, a trabalhar na correlação de dados do simulador para a pista: o seu trabalho de ontem no simulador serviu para “alimentar” o modelo virtual com os dados reais obtidos na segunda-feira. Isto permite que os engenheiros testem centenas de variações de set-up virtualmente, antes do carro voltar à pista na quinta-feira.

Apesar de estar longe de Barcelona, Fittipaldi tem sido uma peça-chave no desenvolvimento do simulador da Cadillac, realizando frequentemente simulações de fins de semana completos de Grande Prémio, desde treinos livres, qualificações ou corrida, de modo a afinar os procedimentos da nova equipa de engenharia.

A Cadillac não está a encarar 2026 como um “ano de aprendizagem lenta”, mas sim como uma entrada de alto impacto. Como se sabe, os pilotos são experientes: Valtteri Bottas e Sergio Perez. A equipa de testes, além de Fittipaldi, conta ainda com nomes de peso no simulador como Simon Pagenaud e Colton Herta (que também atua como piloto de testes e terá um programa na Fórmula 2 com a Hitech).

FOTO Cadillac F1 Team