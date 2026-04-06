F1: Buenos Aires recebe demonstração com Franco Colapinto
A Fórmula 1 regressa a Buenos Aires através de uma demonstração protagonizada por Franco Colapinto, jovem piloto argentino da Alpine. O evento está marcado para 26 de abril, durante a pausa no calendário.
Franco Colapinto estreou-se na Fórmula 1 em 2024, ao substituir Logan Sargeant na Williams a meio da temporada, tornando-se o primeiro piloto argentino na categoria desde Gastón Mazzacane, que competiu em 2000 e 2001. A sua chegada contribuiu para um aumento significativo de adeptos na América do Sul.
O piloto, de 22 anos, garantiu posteriormente um lugar a tempo inteiro na Alpine, após substituir Jack Doohan na época passada, tendo somado o seu primeiro ponto pela equipa no Grande Prémio da China no último mês.
Agora, Colapinto será o protagonista de uma demonstração nas ruas de Buenos Aires. O argentino irá conduzir um Lotus E20, monolugar de 2012 da estrutura de Enstone, utilizado por Kimi Räikkönen e Romain Grosjean, que venceu uma corrida nessa temporada, no Grande Prémio de Abu Dhabi.
O evento realiza-se a 26 de abril, inserido numa pausa de cinco semanas no calendário, motivada pelo cancelamento dos Grandes Prémios da Arábia Saudita e do Bahrein.
Foto: MPSA
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