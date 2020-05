F1, Bruno Giacomelli: “Se o Verstappen corresse nos anos 80, já teria morrido 3/4 vezes”

O antigo piloto da Fórmula 1, Bruno Giacomelli, afirmou que Max Verstappen “já teria morrido três ou quatro vezes” se estivesse a correr nos carros do passado. Giacomelli esteve na Fórmula 1 de 1977 a 1983 e depois regressou para uma temporada em 1990.

A falar à versão italiana do motorsport.com, Giacomello disse que: “O Fangio venceu cinco campeonatos, com carros diferentes, num tempo em que as pessoas morriam. Ou seja, se o Max Verstappen corresse nos anos 80, ele teria morrido pelo menos três ou quatro vezes.”