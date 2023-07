F1, Bruno Famin sobre as mudanças na Alpine: “não estávamos em sintonia” | AutoSport

A Alpine confirmou hoje que o chefe de equipa Otmar Szafnauer vai deixar o lugar após o GP da Bélgica deste fim de semana, assim como o diretor desportivo Alan Permane. Segundo o comunicado da equipa francesa as alterações terão ocorrido “por mútuo acordo”, mas a verdade é que num curto espaço de tempo a cúpula da estrutura mudou radicalmente, visto que, como referido antes, também Pat Fry vai deixar a Alpine para assumir um novo desafio na Williams.A Alpine tinha nomeado Bruno Famin como vice-presidente para o automobilismo, passando agora a assumir o posto de chefe de equipa interino a partir do GP da Holanda.

O responsável da equipa francesa explicou, após o anúncio das saídas dos elementos, que as mudanças ocorreram porque “não estávamos em sintonia com o calendário para recuperar e atingir o nível de desempenho que pretendemos, e concordamos com esta separação”, mesmo que tenham sido determinantes para a estrutura.

Bruno Famin esclareceu ainda que foi do topo da direção do grupo e que “não foi algo que tenha sido decidido de um dia para o outro, estamos a falar há uma semana e eu fui nomeado vice-presidente há duas semanas e comecei a trabalhar antes, por isso é uma história bastante longa. Estou a trabalhar com a direção. Há algum tempo que estamos a discutir o que precisamos de fazer para a evolução que exigimos na equipa e discutimos [com Szafnauer e Permane] e decidimos separar-nos”, concluiu.