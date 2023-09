F1: Bruno Famin sem pressa para contratar novo chefe de equipa para a Alpine | AutoSport

O chefe de equipa interino da Alpine, Bruno Famin, não está preocupado em encontrar rapidamente um substituto para Otmar Szafnauer. Prefere que as alterações na organização de toda a marca, que levou Famin a ficar responsável pela gestão diária da equipa de Fórmula 1, tenham efeito no ambiente da estrutura e passe para a pista.

Com as saídas de Otmar Szafnauer, Alan Permane e Pat Fry, a Alpine teve de encontrar soluções para preencher o vazio na sua organização interna, ao mesmo tempo que procurava melhorar o desempenho em pista. Sem pressa, Famin procura a pessoa adequada para a função que agora desempenha interinamente.

“Não há nenhum atraso [na confirmação do novo chefe de equipa], porque não quero estar sob pressão”, disse Famin no Japão. “Por enquanto estou a avaliar tudo, penso que as mudanças que vi até agora são muito boas em termos de harmonia para a pista. Estou muito contente com os pilotos, com o trabalho que estão a fazer, com o espírito que têm”.

O responsável da Alpine avisa que, para já, o foco é “conseguir o mesmo tipo de espírito” que encontra na equipa em pista nas suas duas fábricas. “Não é uma questão de pessoas, é uma questão de ter todas as pessoas a trabalhar em equipa”, disse Famin.