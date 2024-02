F1: Bruno Famin delega tarefas com novos responsáveis de operações em Enstone e Viry | AutoSport

Além da apresentação dos carros para a Fórmula 1 e WEC no evento de decorreu esta semana, Bruno Famin anunciou a criação de duas novas funções na Alpine, tanto na fábrica de Enstone como em Viry-Châtillon, de Chief Operations Officer – responsável de operações – permitindo-lhe tirar alguma da carga de trabalho e focar-se mais noutros temas.

A Alpine reforçou a sua estrutura com novos diretores operacionais para as fábricas de Enstone e Viry-Châtillon, consolidando a sua posição em querer melhorar processos. Bruno Famin, poderá ficar mais concentrado como vice-presidente da Alpine para o desporto motorizado e ocupar ao mesmo tempo o posto de chefe de equipa, enquanto a gestão diária das duas instalações será orientada por novos elementos.

James Woods, com experiência na Lotus Cars e na McLaren Automotive, assume um papel fundamental em Enstone, a fábrica dedicada ao chassi de Fórmula 1 da equipa francesa e Audrey Vastroux irá liderar a estrutura em Viry, concentrando-se no desenvolvimento da unidade de motriz, após 18 anos a trabalhar na Renault. Este é um passo importante para a Alpine, uma vez que o motor vai ficar um pouco aquém dos adversários ainda durante os próximos dois anos, tentando a estrutura eliminar algumas das suas perdas dentro do atual regulamento, mas com o foco no futuro e no regulamento que entrará em vigor em 2026. Depois da unidade atual ter uma diferença de potência para os restantes motores, a Alpine não quererá falhar novamente nesse ponto.