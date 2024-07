F1: Bruno Famin deixa o lugar de diretor da Alpine

A Alpine divulgou esta declaração confirmando a notícia: “A Alpine F1 Team pode confirmar que Bruno Famin deixará o seu atual cargo de chefe de equipa da divisão de F1 no final de agosto. Bruno será responsável por todas as outras atividades de desporto automóvel do Grupo Renault em Viry-Chatillon. Um novo chefe de equipa será anunciado oportunamente”.

No meio de especulações e mudanças iniciadas pelo novo conselheiro da equipa, Flavio Briatore, Famin confirmou a sua saída durante a conferência de imprensa do GP da Bélgica, embora não tenha especificado o seu sucessor.

Bruno Famin vai deixar o cargo de diretor da equipa de Fórmula 1 da Alpine no final de agosto. Famin, inicialmente contratado no início de 2022 para supervisionar a divisão de motores da Alpine, tornou-se vice-presidente de desportos motorizados em meados de 2023 e chefe de equipa interino após a saída de Otmar Szafnauer.

