F1: Briefing com a FIA não clarificou pilotos sobre lutas roda a roda | AutoSport

Vários pilotos e membros de equipas pediram clareza à FIA depois do episódio entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no Brasil. Os pilotos queriam saber até onde é que podem ir nas manobras de ultrapassagem e os sinais que recebem de quem regula a competição são confusos. Havia a esperança que pudesse sair do briefing de pilotos de ontem à noite no Qatar um resultado prático, mas não parece ter sido assim.

“Penso que infelizmente não houve nenhum resultado de ontem, mas aprecio a necessidade de tratar cada caso no circuito”, disse George Russell após a qualificação de hoje, citado pelo The Race. “Para mim, aquilo não não foi sequer próximo do limite de pista, foi muito além dos limites de pista. Na minha opinião, se fosse na última volta da corrida, teria sido uma penalização forte para o Max. Não podemos simplesmente falhar a travagem por 25 metros e fazer aquilo. Max não foi punido apenas porque Lewis ganhou a corrida, mas as consequências não devem ser um fator de punição para o julgamento do incidente. Foi o que sempre nos disseram, não é a consequência do incidente, é o próprio incidente”.

Lewis Hamilton afirmou também, que na reunião entre pilotos e diretor de corrida, todos pediram mais clareza por parte de quem avalia os incidentes, exceto Max Verstappen. “Ainda não está claro quais são os limites da pista. Já não é claramente a linha branca”, disse o piloto da Mercedes. “Pedimos apenas consistência. Portanto, se é o mesmo que aconteceu na última corrida para todos nós em todos os cenários, tudo bem”. Após ter conquistado a sua 102ª pole position da carreira, Hamilton acrescentou sobre este tema, em conferência de imprensa, “disseram-nos que vai ser diferente com diferentes comissários”.

Carlos Sainz foi um dos pilotos que tinha já abordado esta questão, logo após o GP do Brasil. O piloto da Ferrari disse querer saber o que pode e o que não pode fazer na defesa da posição ou na ultrapassagem a um adversário, já que as decisões têm sido contraditórias. O seu compatriota, Fernando Alonso, que tem abordado a questão das decisões dos comissários durante toda a época, acerca de mais um episódio do género disse que, “é melhor quando é preto ou branco”. O espanhol disse que a explicação da FIA para não haver penalização a Verstappen fez sentido (o ‘let them race’) mas que isso não aconteceu até agora, terminando por afirmar que “eles têm sempre razão. Esse é o problema”.