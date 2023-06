F1: Bridgestone será candidata a fornecedora exclusiva de pneus | AutoSport

A Pirelli não deverá estar sozinha na candidatura ao lugar de fornecedor exclusivo de pneus para a Fórmula 1. Como o AutoSport tinha anteriormente referido, a Bridgestone estará também na corrida ao lugar.

O concurso para os interessados em fornecer os pneus em exclusivo para a Fórmula 1, a começar na época de 2025 e até 2027, mais um ano de opção, foi lançado pela FIA e a Pirelli, que é neste momento a fornecedora exclusiva de pneus para a competição mundial desde 2010, poderá ter um concorrente de peso a esta posição. Apesar de não ter sido confirmado nem pela FIA nem pela Bridgestone, a publicação Motorsport.com avança que a candidatura da marca de pneus japonesa seguiu para a entidade federativa, que agora vai analisar ambas e tomar a sua decisão.

Em declarações à publicação acima referida, um porta-voz da Bridgestone afirmou que a marcar tem “uma herança de mais de 60 anos no desporto automóvel” e que continuará “a desenvolver atividades sustentáveis no desporto automóvel a nível mundial”, mas quis abster-se de comentar sobre que disciplinas específicas do automobilismo isso acontecerá.