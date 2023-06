F1: Bridgestone pode estar de volta | AutoSport

Nos últimos 12 anos, o fornecimento de pneus para a F1 tem sido da responsabilidade de Pirelli, alvo de muitas críticas por parte dos fãs, das equipas e dos pilotos. Mas a marca italiana poderá ter um adversário de peso no concurso para o fornecimento de pneus de 2025 a 2028.

A Bridgestone terá apresentado uma proposta à FIA para fornecer o seu produto à Fórmula 1. Se até agora a Pirelli concorreu quase sem concorrência, a entrada da Bridgestone pode mudar o cenário. A Pirelli esteve quase sempre na mira das críticas, defendendo-se com o argumento de que apenas fornece pneus com as caraterísticas exigidas pela F1. Mas a vida da Pirelli na F1 não tem sido fácil.

O regresso da Bridgestone poderia ser visto com bons olhos por parte dos pilotos mais velhos, que já usaram borrachas da marca japonesa no passado, antes da Pirelli assumir essa responsabilidade. A Bridgestone declarou que um potencial regresso à F1 está na agenda:

“A Bridgestone tem uma herança de 60 anos no desporto automóvel e é parceira em muitos eventos de desporto automóvel”, afirmou um porta-voz da empresa. “Continuaremos a avançar e a aperfeiçoar as nossas tecnologias através de corridas de alto nível em todo o mundo que exigem um desempenho de alto nível dos pneus. A F1 é considerada uma das várias opções.”