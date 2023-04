F1: Bridgestone e Pirelli na corrida | AutoSport

A FIA abriu um novo processo para definir o fornecedor exclusivo oficial de pneus para a Fórmula 1 para o triénio 2025 a 2027, com opção para mais um ano.

A Pirelli, apesar de não ter avançado imediatamente, vai concorrer à posição que mantém desde 2011, mas desta feita, ao contrário do que aconteceu nas últimas ocasiões, não deverá estar sozinha.

A Bridgestone não ficou alheia à crescente popularidade da categoria máxima do desporto automóvel e deverá apresentar a sua candidatura para regressar ao mundo dos Grandes Prémios, que deixou no final de 2010.

Com a entrada dos japoneses na corrida, a FOM esfrega as mãos de contente, uma vez que, com dois candidatos a fornecer o plantel da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3, poderá subir o preço dos direitos, o que significa mais dinheiro para os seus cofres, assim como para as equipas.