F1: Briatore confirma interesse de Horner na Alpine

Flavio Briatore confirmou que Christian Horner é um dos interessados em adquirir a participação detida pela Otro Capital na Alpine, numa altura em que o antigo diretor da Red Bull continua a ser associado a um eventual regresso à Fórmula 1 em funções de gestão e investimento.

Desde a sua saída da Red Bull no verão passado, Horner tem sido ligado a várias equipas, tendo mantido contactos com a Aston Martin e a Haas. No entanto, a Alpine surge agora como a hipótese mais concreta, com Briatore a reconhecer que existem conversações entre o britânico e alguns acionistas ligados à estrutura da equipa francesa.

A Alpine é maioritariamente detida pela Renault, mas 24% do capital pertence a um consórcio liderado pela Otro Capital, grupo que inclui investidores associados a figuras mediáticas como Ryan Reynolds e Michael B. Jordan. Esta participação foi adquirida em 2023 por cerca de 200 milhões de euros e é precisamente essa fatia que parece despertar maior interesse por parte de Horner, que pretende integrar qualquer novo projeto com uma posição acionista e não apenas executiva — circunstância que terá feito esmorecer negociações anteriores com outras formações.

Briatore esclareceu ainda que, mesmo que a venda avance, a Renault continuará a deter a maioria do capital e terá palavra decisiva na aprovação de qualquer novo investidor. O dirigente sublinhou igualmente que, apesar da longa relação pessoal com Horner, não está diretamente envolvido no processo negocial.

“Otro quer vender a participação na Alpine. Há alguns grupos interessados em comprar os 24% da Otro. Não sabemos. No momento em que alguém comprar esses 24%, nós continuamos com 74 ou 75% e depois discutimos. Mas, para já, esta é a situação. Conheço o Christian há muitos anos, falo com ele de qualquer forma, mas isto não tem nada a ver comigo. Primeiro é preciso comprar a parte da Otro, depois a Renault tem de aceitar o comprador e depois veremos o que acontece. Mas não tem ligação comigo porque ele está a negociar com a Otro, não connosco”, afirmou Flavio Briatore.