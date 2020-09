F1, Brawn: “Há uma batalha constante para travar os pilotos de abusar dos limites de pista”

O diretor executivo da Fórmula 1, Ross Brawn, falou dos limites de pista no circuito de Sochi na sua habitual coluna no site oficial da Fórmula 1. Em relação à curva 2 do Grande Prémio da Rússia, onde muitos pilotos pedem uma mudança drástica, Brawn confia que os comissários vão arranjar uma solução.

“Sei que a FIA é muito objetiva e construtiva na forma como encara estas coisas [limites de pista] e tenho a certeza de que irão analisar os incidentes na Curva 2 para ver se existe uma solução melhor”.

“Há uma batalha constante para travar os pilotos de abusarem dos limites da pista. Se tiveres gravilha não abusas. Se é em asfalto, eles abusam. Mas, se colocares gravilha em todo o lado, esta pode chegar à pista e depois começas a perder mais carros e não queremos isso”, explicou Brawn.

“Estás condenado se o fizeres e condenado se não o fizeres. Predominantemente o asfalto é a melhor solução, mas temos de ter os limites de pista para que os pilotos não abusem das escapatórias em asfalto”.

“Se vais para uma curva a saber que o pior que pode acontecer é acabar no asfalto, com hipóteses de voltar à pista, vais empenhar-te mais. Estou certo de que a FIA e o diretor de corrida da Fórmula 1, Michael Masi, vão olhar para a curva 2 para ver se há uma melhor solução”, finalizou Brawn.