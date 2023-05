F1: Brad Pitt vai pilotar um Mercedes para o seu novo filme. Não é o Mercedes que pensa | AutoSport

A produção do filme de Brad Pitt, que tem Lewis Hamilton como coprodutor continua a dar que falar. O guião ainda não se conhece, mas que deverá estar relacionado com o regresso de um piloto veterano à competição (havia rumores que o dito regresso seria para apoiar um jovem talento, mas não há certezas). Brad Pitt assume o papel principal e tem estado profundamente envolvido com o mundo da F1.

O ator americano tem sido presença assídua nos GP e diz-se que poderemos vê-lo em pista. A produção do filme deverá aproveitar as bancadas cheias de Silverstone para criar um ambiente mais real para as filmagens. Pitt deverá ir para a pista com um Mercedes. Mas não o Mercedes que poderá estar a pensar. Segundo o reporter Ted Kravitz, da Sky, “a Mercedes adaptou um carro de F2. Eles ajudaram a colocar a carroçaria extra, ao estilo da F1. Então, essencialmente, é um carro Mercedes F2 feito para se parecer com um carro de F1”.

Os fãs de F1 que forem às pistas poderão ter a oportunidade de ver algumas saídas do carro para voltas à pista, sempre sozinho como seria de esperar. Demos conta do rumor que a produção poderia aproveitar a grelha de F1 para dar uma volta com todos os carros de F1 para gravar imagens do pelotão, o que ainda não está confirmado ou negado. A expetativa em torno do filme começa a ser cada vez maior.