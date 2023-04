F1: Brad Pitt poderá liderar o pelotão no GP da Grã-Bretanha | AutoSport

O filme que Brad Pitt está a produzir sobre a F1 poderá ter imagens como nunca vimos numa produção ligada ao desporto motorizado. Segundo publicações inglesas, poderemos ver os carros da grelha atual da F1 a serem filmados em pista no fim de semana de competição.

Segundo o The Sun e o The Daily Mail, a produção do filme recebeu uma autorização especial para completar uma volta de apresentação à frente dos 20 carros. Seria assim uma volta com verdadeiros carros de F1, com imagens que podem espantar a audiência.

Em declarações recentes, o diretor-executivo da F1, Stefano Domenicali admitiu que as filmagens seriam “bastante invasivo em termos de produção. É algo que temos de controlar de certa forma, mas será outra forma de mostrar que a F1 nunca para”.

O enredo seguirá um piloto que sai da reforma para ser mentor e formar equipa com um jovem piloto. Brad Pitt tem sido presença assídua no paddock da F1 e o filme está a ser feito com Lewis Hamilton, que está envolvido na produção.