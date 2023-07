F1: Brad Pitt impressionado, mostra admiração pelos pilotos | AutoSport

Quem viu pela TV não deu pela presença da APXGP a equipa fictícia que esteve em pista em Silverstone a fazer as filmagens do novo filme de Hollywood sobre a F1, com Brad Pitt e Lewis Hamilton como produtores. O ator americano ficou impressionado com todo o ambiente que se viveu.

Pitt faz também parte da história do filme, no papel de um veterano piloto de competição, que correu na F1 nos anos 90 e que regressa agora ao Grande Circo para ajudar a equipa e ser o mentor de um jovem piloto. Em declarações à Sky Sports F1, Pitt falou com Martin Brundle e mostrou-se entusiasmado com o ambiente que se viveu ao longo do fim de semana:

“Estou muito entusiasmado neste momento, tenho de o dizer”, disse o ator. “É ótimo estar aqui. Estou a divertir-me imenso, e tem sido um dos melhores momentos da minha vida. Tem sido tudo ótimo. A vibração é fantástica. É ótimo fazer parte desta forma e contar a nossa história. Todos têm sido muito simpáticos connosco. As equipas abriram-nos as portas. A FIA, Mohammed [Ben Sulayem], tem sido muito prestável. A F1, o Stefano [Domenicali] – toda a gente tem sido fantástica por podermos fazer isto. E vai ser muito bom”.

Pitt, que teve de se preparar para enfrentar uma máquina de F1 adaptada (um monolugar de F2 modificado para parecer um F1), mostrou completa admiração pelos pilotos e pela preparação que têm de fazer. A equipa de produção conta com a ajuda de várias pessoas e Lewis Hamilton tem dado pessoalmente o seu contributo para tornar o filme o mais real possível:

“Temos a equipa do Trevor Carlin a ajudar-nos. Eles têm sido sensacionais, mantendo-nos seguros, treinando-nos e operando o espetáculo como se fosse a sério. Deve ser tão autêntico quanto possível. E também o Lewis, que é também o nosso produtor, que quer muito, muito que respeitemos o desporto, que o mostremos como ele é. Tenho de vos dizer que, como civil, não fazia ideia do que é preciso para ser piloto; a agressividade, a destreza, são espantosas e tenho muito respeito por todos os que estão nas diferentes categorias.”

A expetativa para os fãs de F1 é grande e Brad Pitt fez questão de não as baixar:

“Vou dizer-vos o que é espantoso. Vão ver as câmaras montadas por todo o carro. Nunca se viu velocidade, nunca se viu forças G como esta. É realmente incrível.”

Foto: Martin Trenkler