F1, Bottas sobre o fim das mantas de aquecimento: “Não sinto que seja o caminho a seguir” | AutoSport

O fim das mantas de aquecimento continua a dar que falar e vai certamente. O fim das mantas está pensado para 2024, mas os pilotos têm-se manifestado contra a ideia. A Pirelli já deu a experimentar a primeira iteração da tecnologia que pretende usar nos pneus, mas os pilotos mostraram-se pouco recetivos. Valtteri Bottas vê poucas vantagens.

Para o piloto da Alfa Romeo, as desvantagens de começar com pneus frios não justificam o uso deste novo conceito, mas mostra-se resignado quanto a uma possível alteração de rumo:

“É um conceito bastante novo para os carros de Fórmula 1, com a quantidade de carga aerodinâmica que temos nos carros”, disse ele. “E ter um pneu assim que funciona de baixa temperatura a alta não é fácil de fazer. Penso que a Pirelli trabalha arduamente. Obviamente, o aquecimento é um pouco problemático quando não se tem as mantas de aquecimento. Mas o Bahrein é provavelmente a pista mais fácil para levar os pneus a aquecer, pelo que foi possível gerir. O aumento da pressão é maciço quando se começa a frio e quando se acaba a 100°C, o que obviamente torna à degradação dos pneus significativamente pior”, acrescentou Bottas. “Na minha opinião, não sinto que seja esse o caminho a seguir, mas penso que trabalham arduamente e não depende obviamente de nós o que vai acontecer no futuro”.