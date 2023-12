F1: Bottas satisfeito pela Sauber tentar encontrar soluções “fora da caixa” para o carro de 2024 | AutoSport

Com o final da parceria com a Alfa Romeo, a Sauber inicia um período de dois anos de competição até à entrada oficial da Audi na Fórmula 1 em 2026, tentando que o seu monolugar seja mais competitivo, depois da falta de ritmo do C43 deste ano. Para isso, revelou Valtteri Bottas, a equipa suíça vai tentar encontrar um novo rumo, com soluções diferentes daquelas que foram tentadas anteriormente.

Analisando o que foi a temporada da ainda Alfa Romeo, o piloto finlandês esclareceu que o momento mais alto da equipa foi, “infelizmente, a primeira corrida da época, em tivemos um fim de semana sólido, pontuamos e tudo parecia estar bem”. Depois disso, admitiu o piloto ainda em Abu Dhabi, foi “um percurso difícil. Houve algumas ocasiões em que pontuamos, mas não foi o suficiente”.

Questionado sobre que áreas é que a equipa considerava serem importantes para se concentrar durante o inverno, Bottas salientou que “não há nada de fundamental, mas o que é bom é que temos um carro completamente novo, com algumas ideias novas, com pessoas novas na equipa e é exatamente disso que precisamos agora”. Para o experiente piloto finlandês, é importante “dar grandes passos durante o inverno”, sendo essa “a chave” para uma temporada mais competitiva em 2024.

As atualizações não funcionaram no C43 como os responsáveis e pilotos da equipa suíça pensaram. “Foi um progresso constante, mas não suficiente”, explicou Bottas, que aponta para o facto de “algumas outras equipas terem dado grandes passos, novos conceitos, coisas inovadoras”. Enquanto isso, e, em última análise, “o mais importante foi a forma como o carro nasceu”, justifica o piloto da Sauber. “Nasceu definitivamente melhor do que o carro do ano passado, mas não muito melhor”. Por isso, é importante que isso não aconteça em 2024. “Estou muito satisfeito por estarmos a tentar pensar um pouco fora da caixa, e também com todas as novas pessoas que temos na equipa e outras que ainda vão entrar”, salientou o piloto finlandês.