F1: Bottas regressa com outra perspetiva, e aponta progresso como meta central da Cadillac
Valtteri Bottas descreveu a estreia da Cadillac na Fórmula 1 como um desafio “muito diferente” e “único”, sublinhando que começar do zero com uma equipa nova exige “muito trabalho” e “resolução de problemas”, mas garantindo que o projeto chega a Melbourne pronto para a primeira corrida da época.
O finlandês fixou um objetivo claro para 2026: evolução contínua ao longo do ano, enquanto a estrutura norte-americana consolida bases técnicas e operacionais num contexto de novos carros e novas unidades motrizes.
“É único”: a estreia com uma equipa nova
Questionado sobre o que muda face a outras fases da carreira, Bottas considerou rara a oportunidade de entrar num projeto em estreia absoluta no campeonato. “É muito diferente… é bastante único estar numa situação em que estás a começar com uma equipa nova no desporto”, afirmou, elogiando o facto de a Cadillac já estar no paddock “pronta para a Corrida 1”, algo que classifica como “incrível”.
Objetivos para 2026: crescer do início ao fim
Na mesma linha, o piloto resumiu a ambição da temporada a uma palavra. “Progresso. Isso é a coisa número um”, disse, explicando que a equipa precisa de “ficar melhor do início do ano até ao fim do ano”. Bottas recordou que, embora o desafio técnico seja transversal ao pelotão em 2026, a Cadillac tem uma variável adicional: “temos construído tudo de raiz”, o que obriga a melhorar “em todas as áreas”.
Regresso sem “ferrugem” e com mais valorização da F1
Depois de ter passado 2025 como piloto de reserva, Bottas afirmou não se sentir “enferrujado”, apontando a quilometragem de testes como decisiva para manter o ritmo. O regresso trouxe-lhe, porém, uma leitura diferente do desporto: “tendo passado um ano sem correr, aprecias definitivamente tudo mais”, admitiu, acrescentando que até a conferência de imprensa lhe pareceu “não assim tão má” — com uma ressalva: “pergunta-me em Abu Dhabi”.
Penalização de grelha “desapareceu” com nova regra
O fim de semana ficou ainda marcado pelo esclarecimento sobre uma penalização antiga: Bottas confirmou que já não terá de cumprir a descida na grelha prevista inicialmente, atribuindo o desfecho a uma alteração regulamentar recente. “Aparentemente, desapareceu… graças a um novo regulamento, por isso sem penalização”, disse, depois de brincar com o jornalista: “Não me segues no Instagram?”.
Perspectiva sobre talento finlandês e a ponte ralis–monolugares
Bottas comentou ainda a possibilidade de continuidade finlandesa na F1, elogiando Tuukka Taponen como “muito talentoso” e defendendo que o seu segundo ano na Fórmula 3 será determinante para a progressão. Sobre Kalle Rovanperä, considerou “muito interessante” acompanhar a transição dos ralis para os monolugares, reconhecendo que é “um grande salto”, mas classificando-o como um talento capaz de evoluir rapidamente.
Duelo interno com Pérez: prioridade é “construir uma equipa forte”
Quanto à dinâmica com Sergio Pérez, Bottas desvalorizou a ideia de rivalidade directa como foco principal, apesar do histórico de lutas entre ambos. O finlandês salientou que o essencial, nesta fase, é “pôr a equipa em primeiro lugar” e trabalhar em conjunto para acelerar o crescimento da Cadillac: “se eu e o Checo queremos resultados, a melhor forma é trabalharmos juntos e empurrarmos a equipa para a frente”.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
-
AutoSport TV Resumo da Intercup/Winter Cup 20264 Março 2026 00:03
-
AutoSport TV Resumo da Baja Montes Alentejanos4 Março 2026 00:01