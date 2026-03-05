F1: Bottas regressa com outra perspetiva, e aponta progresso como meta central da Cadillac

Valtteri Bottas descreveu a estreia da Cadillac na Fórmula 1 como um desafio “muito diferente” e “único”, sublinhando que começar do zero com uma equipa nova exige “muito trabalho” e “resolução de problemas”, mas garantindo que o projeto chega a Melbourne pronto para a primeira corrida da época.

O finlandês fixou um objetivo claro para 2026: evolução contínua ao longo do ano, enquanto a estrutura norte-americana consolida bases técnicas e operacionais num contexto de novos carros e novas unidades motrizes.

“É único”: a estreia com uma equipa nova

Questionado sobre o que muda face a outras fases da carreira, Bottas considerou rara a oportunidade de entrar num projeto em estreia absoluta no campeonato. “É muito diferente… é bastante único estar numa situação em que estás a começar com uma equipa nova no desporto”, afirmou, elogiando o facto de a Cadillac já estar no paddock “pronta para a Corrida 1”, algo que classifica como “incrível”.

Objetivos para 2026: crescer do início ao fim

Na mesma linha, o piloto resumiu a ambição da temporada a uma palavra. “Progresso. Isso é a coisa número um”, disse, explicando que a equipa precisa de “ficar melhor do início do ano até ao fim do ano”. Bottas recordou que, embora o desafio técnico seja transversal ao pelotão em 2026, a Cadillac tem uma variável adicional: “temos construído tudo de raiz”, o que obriga a melhorar “em todas as áreas”.

Regresso sem “ferrugem” e com mais valorização da F1

Depois de ter passado 2025 como piloto de reserva, Bottas afirmou não se sentir “enferrujado”, apontando a quilometragem de testes como decisiva para manter o ritmo. O regresso trouxe-lhe, porém, uma leitura diferente do desporto: “tendo passado um ano sem correr, aprecias definitivamente tudo mais”, admitiu, acrescentando que até a conferência de imprensa lhe pareceu “não assim tão má” — com uma ressalva: “pergunta-me em Abu Dhabi”.

Penalização de grelha “desapareceu” com nova regra

O fim de semana ficou ainda marcado pelo esclarecimento sobre uma penalização antiga: Bottas confirmou que já não terá de cumprir a descida na grelha prevista inicialmente, atribuindo o desfecho a uma alteração regulamentar recente. “Aparentemente, desapareceu… graças a um novo regulamento, por isso sem penalização”, disse, depois de brincar com o jornalista: “Não me segues no Instagram?”.

Perspectiva sobre talento finlandês e a ponte ralis–monolugares

Bottas comentou ainda a possibilidade de continuidade finlandesa na F1, elogiando Tuukka Taponen como “muito talentoso” e defendendo que o seu segundo ano na Fórmula 3 será determinante para a progressão. Sobre Kalle Rovanperä, considerou “muito interessante” acompanhar a transição dos ralis para os monolugares, reconhecendo que é “um grande salto”, mas classificando-o como um talento capaz de evoluir rapidamente.

Duelo interno com Pérez: prioridade é “construir uma equipa forte”

Quanto à dinâmica com Sergio Pérez, Bottas desvalorizou a ideia de rivalidade directa como foco principal, apesar do histórico de lutas entre ambos. O finlandês salientou que o essencial, nesta fase, é “pôr a equipa em primeiro lugar” e trabalhar em conjunto para acelerar o crescimento da Cadillac: “se eu e o Checo queremos resultados, a melhor forma é trabalharmos juntos e empurrarmos a equipa para a frente”.