F1: Bottas parou fora do sítio e o mecânico meteu a ‘pistola’ mal… | AutoSport

Na Fórmula 1 tudo é tão intenso e preciso que um simples pormenor pode ter consequências devastadoras numa corrida. O estratega chefe da Mercedes, James Vowles, revelou que o problema com a porca das rodas que causou o abandono de Valtteri Bottas no Mónaco se deveu ao facto da ‘pistola’ ter sido aplicada no ângulo errado.

E porquê? Porque Bottas parou o carro uns centímetros atrás de onde devia. Num contexto em que tudo está super treinados e a ‘orquestra’ afinada, essa ‘nota’ fora de ritmo foi suficiente para a ‘pistola’ não entrar como devia, com as consequências que se conhecem: “Se foi um erro humano ou uma questão técnica, não importa, precisamos é de encontrar a solução para que não se repita”, disse Bottas: que acrescentou “se for um erro humano, precisamos de apoiar quem o fez, mas precisamos de aprender com isso”, disse. Sim, o mecânico colocou a ‘pistola’ a um ângulo errado, mas foi o segundo erro depois de Bottas parar fora do sítio. E assim se perdeu um potencial lugar no pódio: “O facto da ‘pistola’ ter sido colocada num ângulo, como resultado disso, em vez de distribuir a carga por toda a porca, fê-lo através duma pequena secção e isso rasgou o metal e tornou impossível tirar a porca”, disse o Chefe de Estratégia da Mercedes, James Vowles. A equipa só conseguiu retirar a porca em Brackley.