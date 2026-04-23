F1: Bottas com envolvimento inédito no desenvolvimento da Cadillac
Valtteri Bottas revelou que a mudança para a Cadillac, a primeira equipa nova na Fórmula 1 em dez anos, permitiu um nível de envolvimento técnico que nunca tinha experienciado em equipas como a Mercedes ou Williams.
O finlandês sublinhou a liberdade de influenciar o design do monolugar desde a génese.
“Nunca tinha feito parte do desenho de um volante ou da escolha da relação de direção. Podemos realmente participar no design de tudo no carro”, explicou à Sky Sports F1. Bottas e o colega Sergio Pérez têm sido fundamentais na fiabilidade da estrutura americana, que terminou as corridas na China e no Japão.
Após um ano como reserva, Bottas garante estar mais motivado: “Aprecio o desporto muito mais do que antes”.
A dupla foca-se agora em colocar os interesses da Cadillac em primeiro lugar, utilizando a experiência acumulada em equipas de topo para acelerar o desenvolvimento do projeto em 2026.
FOTO MPSA Agency
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