F1: Bottas acha que jogos mentais com Hamilton só o tornariam ainda mais rápido

Valtteri Bottas é de opinião que nada tem a ganhar se utilizasse a mesma tática de Nico Rosberg em 2016, que permitiu ao alemão ser Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2016, na única vez que, na Mercedes, Lewis Hamilton perdeu um campeonato para o companheiro de equipa. A capacidade do alemão em desestabilizar o britânico foi vista por muitos como uma das razões pelas quais conseguiu vencer o Mundial de Fórmula 1 em 2016, aproveitando pelo caminho os problemas de fiabilidade do Mercedes de Hamilton.



Há muitos que entendem que Bottas só pode ter uma hipótese de ser Campeão num contexto desses, mas o finlandês não está para aí virado: “Penso que a força que temos na equipa é definitivamente que podemos trabalhar em equipa. Posso apertar muito com ele, mas também posso não o fazer, porque sabemos que se pudermos trabalhar em conjunto, a equipa vai acabar por beneficiar.

“Por isso, não vai haver qualquer ocultação de configurações ou dados, ou qualquer outra coisa. Acho que o espírito de equipa nos desportos de equipa é muitas vezes subestimado. Penso que é realmente importante que se mantenha a motivação, e que não haja conflitos”.



Quanto questionado se uma abordagem estilo Rosberg poderia funcionar a seu favor, Bottas acha que não: “Pelo caminho, houve muitas pessoas que sugeriram que eu mudasse, para ser uma espécie de Nico Rosberg, mas eu não sou um Nico Rosberg. Prefiro muito mais falar na pista. Também tenho podido conhecer o Lewis, e sei que não há nenhum benefício em tentar brincar com a sua mente. Tenho a certeza que seria aborrecido para ele, mas estaria a desperdiçar a minha energia e penso que ele vai ficar ainda mais irritado e guiar ainda mais depressa. Por isso penso que da forma como estou a fazer as coisas, é assim que quero ganhar. É esse o meu objetivo”, disse Bottas ao Motorsport.com.



Na verdade, Nico Rosberg conseguiu-o, mas ‘drenou’ o físico e a mente ao ponto de se afastar da F1, de imediato. É verdade que muitos consideram Bottas ‘mau’, porque não é capaz de bater Hamilton, mas a verdade é que todos podem achar o que quiserem. Só saberíamos se alguém mais conseguiria bater Hamilton com um carro igual ou competitivamente semelhante, se essa luta existisse. Portanto, só nos restam os números, e os números de Hamilton são arrasadores.