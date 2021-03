F1: Bom regresso de Fernando Alonso

Fernando Alonso terminou a sua primeira manhã de testes na segunda posição da tabela de tempos, muito próximo do McLaren de Daniel Ricciardo, no que foi uma manhã muito promissora, até porque o seu melhor registo foi feito com os compostos mais duros dos pneus. Pode dizer-se que dificilmente poderia almejar um melhor começo, já que na pré-época sofreu um grave acidente quando andava de bicicleta, a 11 de fevereiro, que o atirou para uma cama de hospital e para uma operação ao maxilar. Esta manhã, acumulou 58 voltas, cerca da distância de um Grande Prémio. Mais importante que isso, a consistência dos seus registos. Para já, o mesmo Alonso de sempre.