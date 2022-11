F1: Boicote da Red Bull à Sky termina no Brasil | AutoSport

Max Verstappen deixou de responder às perguntas da Sky Sports, por não ter ficado agradado com os comentários de um jornalista em específico. A Red Bull tomou a mesma posição no México, mas o boicote será terminado na próxima corrida, no Brasil.

Christian Horner explicou que a equipa boicotou toda a cadeia Sky em solidariedade com Verstappen, mas garantiu que a normalidade será retomada no Brasil:

“O serviço normal será retomado na próxima corrida”, confirmou ele. “Max estava muito zangado com isso e, como equipa, apoiamo-lo totalmente. Foi por isso que tomámos a decisão de fazer uma pausa da Sky”.