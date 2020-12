F1: Bob Fernley substitui Stefano Domenicali na FIA

Bob Fernley ex vice diretor da Force India e responsável pelo projeto inicial da McLaren na Indycar que resultou no falhanço da participação da equipa e de Fernando Alonso na mítica prova irá substituir Stefano Domenicali como presidente da Comissão de Monolugares da FIA.

Fernley passou 10 anos e meio com a Force India após a sua entrada na F1 em 2008, trabalhando como braço direito do proprietário Vijay Mallya depois de o magnata indiano ter adquirido a operação baseada em Silverstone-, então conhecida como Spyker, no final de 2007.

A comissão para os monolugares foi inicialmente criada para proporcionar um claro caminho para F1 via F4, F3 e F2, com esse trabalho realizado pelos antecessores Gerhard Berger e Domenicali. Fernley será incumbido de continuar essa tarefa

Outra mudança é a saída do Professor Gérard Saillant do papel de presidente da Comissão Médica da FIA.

Saillant foi responsável pela coordenação do protocolo médico contra o Covid-19 que permitiu à F1 tornar-se a primeira competição desportiva internacional a recomeçar este ano, permitindo que outros campeonatos da FIA se seguissem. Saillant, que continuará como conselheiro da Comissão, será sucedido pelo actual vice-presidente Dr. Dino Altmann do Brasil.

O Dr. Ian Roberts, que no mês passado se destacou por ajudar a salvar a vida de Romain Grosjean no Grande Prémio do Bahrein, torna-se o novo vice-presidente.

